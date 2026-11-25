Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi? Faruk Erdem'den gram altın ve petrol yorumu

Altın fiyatları, petrol ve borsadaki hareketlilik yatırımcıların gündeminde. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında gram altının 5 bin 732 liraya gerilediğini, ons altında 3.500 dolar seviyesinin yakından takip edildiğini söyledi. Erdem, petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın enflasyon ve faiz üzerinden piyasaları etkilediğine dikkat çekti.