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Şanlıurfa’da anız yakanlara para ve hapis cezası geliyor

Şanlıurfa'da anız yakanlara para ve hapis cezası geliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 27.05.2025 12:54
Şanlıurfa Valiliği tarafından yayımlanan genel emir ile anız yakanlara idari para cezası ve adli işlem uygulanacak. Vali Hasan Şıldak, "Tarım teşkilatımız, emniyet ve jandarma birimlerimiz alanda sürekli denetim gerçekleştirecekler. Biçerdöverlerle ilgili hasat kurallarına uyulmaması ve anız yakılmasının tespiti halinde ki bu muhakkak surette tespit edilecek, idari para cezası ve adli işlemler söz konusu olacak" dedi.
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Şanlıurfa’da anız yakanlara para ve hapis cezası geliyor
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