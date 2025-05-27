Şanlıurfa’da anız yakanlara para ve hapis cezası geliyor

Şanlıurfa Valiliği tarafından yayımlanan genel emir ile anız yakanlara idari para cezası ve adli işlem uygulanacak. Vali Hasan Şıldak, "Tarım teşkilatımız, emniyet ve jandarma birimlerimiz alanda sürekli denetim gerçekleştirecekler. Biçerdöverlerle ilgili hasat kurallarına uyulmaması ve anız yakılmasının tespiti halinde ki bu muhakkak surette tespit edilecek, idari para cezası ve adli işlemler söz konusu olacak" dedi.

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