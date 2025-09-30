Sanatçı Güllü’nün ölümü gizemini koruyor! Kaza mı cinayet mi?

Ünlü sanatçı Güllü’nün Çınarcık’taki apartman dairesinden düşerek yaşamını yitirdiği olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Müzik sesinin kesilmesiyle ilgili tartışmalar kamera özelliğiyle açıklığa kavuşurken, otopsi raporunda darp izi bulunmadığı ve zeminin sabunla temizlenmiş olduğu belirlendi. Detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.

