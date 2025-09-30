30 Eylül 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Sanatçı Güllü’nün ölümü gizemini koruyor! Kaza mı cinayet mi?
Sanatçı Güllü’nün ölümü gizemini koruyor! Kaza mı cinayet mi?

Sanatçı Güllü’nün ölümü gizemini koruyor! Kaza mı cinayet mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.09.2025 09:06
Ünlü sanatçı Güllü’nün Çınarcık’taki apartman dairesinden düşerek yaşamını yitirdiği olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Müzik sesinin kesilmesiyle ilgili tartışmalar kamera özelliğiyle açıklığa kavuşurken, otopsi raporunda darp izi bulunmadığı ve zeminin sabunla temizlenmiş olduğu belirlendi. Detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sanatçı Güllü’nün ölümü gizemini koruyor! Kaza mı cinayet mi?
Hurdacılar köy meydanını çöplüğe çevirdi
Hurdacılar köy meydanını çöplüğe çevirdi
Hayvansever kadına komşu dayağı!
Hayvansever kadına komşu dayağı!
İzmir’de kimyasal madde üreten fabrikada yangın
İzmir'de kimyasal madde üreten fabrikada yangın
Bomba yüklü insansız deniz aracı ekipleri harekete geçirdi
Bomba yüklü insansız deniz aracı ekipleri harekete geçirdi
Bursa’da pes dedirten anlar!
Bursa'da "pes" dedirten anlar!
Otomobilin üzerine işedi araç sahibine saldırdı
Otomobilin üzerine işedi araç sahibine saldırdı
Güllü’nün ölümünde şüpheler neden arttı?
Güllü’nün ölümünde şüpheler neden arttı?
Ters yöne girip motorcunun üstüne sürdü
Ters yöne girip motorcunun üstüne sürdü
Sakarya’dan havalandı Eskişehir’e indi!
Sakarya’dan havalandı Eskişehir’e indi!
TÜGVA’nın Gençlig finali tamamlandı!
TÜGVA'nın "Gençlig" finali tamamlandı!
Kümbet’te yetiştirilen doğal patatesin hasadı başladı
Kümbet'te yetiştirilen doğal patatesin hasadı başladı
Toplanmayan çöplere ilaçla önlem
Toplanmayan çöplere ilaçla önlem
Daha Fazla Video Göster