03 Ekim 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Samsun’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Samsun’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Samsun’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.10.2025 14:37
Kaza, Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi Şehir Hastanesi yolu üzerindeki 200 Evler Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Erdoğan idaresindeki 55 SV 016 plakalı otomobil, kavşakta Soner Servet Kayhan’ın kullandığı 06 BMN 653 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada araç sürücüsü Soner Servet Kayhan ile diğer araçta bulunan Ahmet Doğramacı yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Samsun’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Irak’ta genel seçim kampanyası başladı
Irak'ta genel seçim kampanyası başladı
Aydın’da beklenen yağmur başladı
Aydın'da beklenen yağmur başladı
30 kişinin yaralandığı kavganın nedeni muhtarlık seçimi çıktı
30 kişinin yaralandığı kavganın nedeni muhtarlık seçimi çıktı
Mossad’a çalışan 2 ajan daha yakalandı
Mossad'a çalışan 2 ajan daha yakalandı
Canice öldürülen 17 yaşındaki Arıcı davasına devam edildi
Canice öldürülen 17 yaşındaki Arıcı davasına devam edildi
Oğlumun eylemlerinin arkasındayız ve gurur duyuyoruz
"Oğlumun eylemlerinin arkasındayız ve gurur duyuyoruz"
10 metrelik kuyuya düştü, operasyonla kurtarıldı
10 metrelik kuyuya düştü, operasyonla kurtarıldı
Bu yıl palamut avı beklenenin çok altında kaldı
Bu yıl palamut avı beklenenin çok altında kaldı
Ortaca’da şiddetli yağış sonrası araçlar su içinde kaldı
Ortaca’da şiddetli yağış sonrası araçlar su içinde kaldı
İzmir’de viyadükte askıda kalan tırın kaza anı kamerada
İzmir’de viyadükte askıda kalan tırın kaza anı kamerada
MİT, MOSSAD bağlantılı casusluk iddiasını deşifre etti!
MİT, MOSSAD bağlantılı casusluk iddiasını deşifre etti!
Hırsız paniği kabusa döndü
Hırsız paniği kabusa döndü
Daha Fazla Video Göster