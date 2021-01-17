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Sakarya’da polis ekibinden kartopu savaşı: Gönüllerince karın keyfini çıkardılar

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Giriş: 17.01.2021 00:33
Güncelleme:17.01.2021 00:34
Sakarya'da etkisini gösteren kar yağışının kenti beyaza bürümesinin ardından dışarı çıkan vatandaşların yanı sıra polis ekipleri de gönüllerince karın keyfini çıkardı. O anlar izleyicilerin yüzlerinde tebessüme neden oldu.

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar akşam saatlerinde kent merkezinde de etkisini gösterdi. Uzun zamandır sıcak giden havanın aniden düşmesi ile birlikte akşam saatlerinde şehirde kar yağışı başladı. Etkisini gösteren kar, kısa süre içerisinde cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Kentin beyaza bürünmesinin ardından dışarı çıkan vatandaşların yanı sıra Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri de gönüllerince karın keyfini çıkardı.

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