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Giriş Tarihi:
09 Eylül 2026 12:24
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İdlib Sarmada'da patlama: Çok sayıda sivil yaralandı
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