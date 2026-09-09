İdlib Sarmada'da patlama: Çok sayıda sivil yaralandı

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib bölgesinde patlama meydana geldi. Sarmada kasabası yakınlarında yaşanan ve nedeni henüz belirlenemeyen patlamada çok sayıda sivilin yaralandığı bildirildi.