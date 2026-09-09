-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
İdlib Sarmada'da patlama: Çok sayıda sivil yaralandı
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İdlib Sarmada'da patlama: Çok sayıda sivil yaralandı

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib bölgesinde patlama meydana geldi. Sarmada kasabası yakınlarında yaşanan ve nedeni henüz belirlenemeyen patlamada çok sayıda sivilin yaralandığı bildirildi.

Yunanistan'da "Aşil Kalkanı" depremi! Dendias'ın "kaynak kod" açıklaması gündem oldu
Sonraki Video
Yunanistan'da "Aşil Kalkanı" depremi! Dendias'ın "kaynak kod" açıklaması gündem oldu
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar