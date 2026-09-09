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Erken seçim tartışmaları gündemde! Seçim Kasım 2027'de mi, yoksa Nisan 2028'de mi?
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Erken seçim tartışmaları gündemde! Seçim Kasım 2027'de mi, yoksa Nisan 2028'de mi?

Erken seçim tartışmaları gündemde. Başkan Erdoğan'ın aday olabilmesi için ne şekilde seçime gidileceği konuşuluyor. Meclis'in erken seçim kararı alması hâlinde Erdoğan'ın tekrar Cumhurbaşkanı adayı olmasının önünde bir engel kalmıyor. Adaylığı anayasa değişikliğiyle de gerçekleşebilir. Erken seçim tarihi olarak da 2027'nin Kasım ayı veya 2028'in Nisan ayı işaret ediliyor. Anayasa değişikliği olursa seçim 2028 Mayıs ayında yapılacak.

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