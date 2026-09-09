Bilal Erdoğan: "Dünyada eşi olmayan bir hafızlık metodu"

İlim Yayma Vakfı ile İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen "75 Günde Hafızlık Programı" tamamlandı. Programı başarıyla tamamlayan 40 kız öğrenci, düzenlenen törenle hafızlık belgelerini aldı. Programa katılan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye'nin hafızlık eğitiminde önemli bir noktaya geldiğini belirterek, bu alandaki çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Törenin kapanış duasını ise Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yaptı.