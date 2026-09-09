Evinizdeki ajana dikkat! Akıllı televizyonlar gizlice bizi mi dinliyor? Uzman isimden korkutan siber saldırı uyarısı

Akıllı televizyonlardaki siber güvenlik riski, evlerin mahremiyetini tehdit eden boyuta ulaştı. Kameralı akıllı TV’lerin siber korsanlar tarafından ele geçirilerek casus cihaza dönüştürülebileceği belirtilirken, televizyonların standby modunda hatta kapalıyken bile ortam dinlemesine imkan sağlayabilecek güvenlik açıkları taşıdığı uyarısı yapıldı. Bilişim Uzmanı Ali Murat Kırık, kullanıcıların kişisel verilerini ve mahremiyetini korumak için alması gereken kritik önlemleri sıraladı.