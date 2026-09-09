Avrupa'da enerji krizi derinleşiyor! Fransa'da akaryakıt fiyatları tavan yaptı

Avrupa'da enerji krizi derinleşirken akaryakıt fiyatları da hızla yükseliyor. Fransa'da benzin ve motorinin litre fiyatı 2 avronun üzerine çıkarken, otoyollardaki fiyatlar 3 avroya yaklaştı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve Hürmüz geriliminin de etkisiyle yaşanan fiyat şoku sonrası gözler Fransız hükümetine çevrildi. Ekonomi Bakanlığı'nda sektör temsilcileriyle yapılan kritik toplantıdan vatandaşları rahatlatacak yeni bir karar çıkmadı. A Haber muhabiri Ömer Aydın, Strasbourg'dan Fransa'daki son durumu aktardı.