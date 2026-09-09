Bağcılar'da zehir tacirlerine operasyon! Duvarın arkasındaki gizli geçit polisi bile şaşırttı

İstanbul Bağcılar'da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, polis ekipleri duvarın arkasına gizlenmiş bir geçit ortaya çıkardı. "Zula evi" olarak kullanılan adreslerde yüksek miktarda uyuşturucu madde, sentetik haplar, fişekler ve 210 bin sahte dolar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanırken, baskının çarpıcı detaylarını A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.