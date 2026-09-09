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Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde yeni aşama: Deniz altındaki enkaza nasıl ulaşılacak?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde yeni aşama: Deniz altındaki enkaza nasıl ulaşılacak?

İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 mürettebatı arama çalışmaları sürüyor. Deniz altındaki enkaza ulaşmak için ekipler özel yöntemlerle çalışmalarını devam ettirirken, A Haber ekibi bölgedeki son gelişmeleri aktardı. A Haber muhabiri Erşan Karaca ve kameraman Aydın Baytar, Silivri’den canlı yayına bağlanarak arama kurtarma çalışmalarındaki son durumu ve ekiplerin yürüttüğü operasyonu anlattı.

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