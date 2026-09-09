Keçiören'in arama kurtarma ekibi iş başında

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 2024 yılında Keçiören Belediyesi tarafından kurulan KEÇTİM Arama Kurtarma Ekibi, olası afetlere karşı hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin eğitim ve tatbikat süreçlerini A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin ve kameraman Taşkın Ural yerinde görüntüledi. Keçiören Belediyesi Afet İşleri Müdürü Seher Ceyhan, KEÇTİM Arama Kurtarma Ekibi'nin çalışmaları, eğitimleri ve afetlere hazırlık süreci hakkında bilgi verdi.