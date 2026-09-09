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Keçiören'in arama kurtarma ekibi iş başında
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Keçiören'in arama kurtarma ekibi iş başında

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 2024 yılında Keçiören Belediyesi tarafından kurulan KEÇTİM Arama Kurtarma Ekibi, olası afetlere karşı hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin eğitim ve tatbikat süreçlerini A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin ve kameraman Taşkın Ural yerinde görüntüledi. Keçiören Belediyesi Afet İşleri Müdürü Seher Ceyhan, KEÇTİM Arama Kurtarma Ekibi'nin çalışmaları, eğitimleri ve afetlere hazırlık süreci hakkında bilgi verdi.

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