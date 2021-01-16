Kar yağışı en çok onlara yaradı: İstanbul’da karın tadını çocuklar çıkardı
İstanbul'da başlayan kar yağışı giderek şiddetini arttırırken bu durum en çok çocuklara yaradı. Kısıtlamalara rağmen sokağa çıkan çocuklar kar yağışının tadını çıkardı. İl genelinde kar yağışının yarın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
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İstanbul'da beklenen kar yağışı bugün öğle saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde akşam saatlerinde ise iç kesimlerde etkili oldu.
Özellikle akşam saatlerinde yoğunlaşan kar yağışıyla birlikte mega kent beyaza bürünürken, kartpostallık görüntüler oluştu.
Kısıtlama olmasına rağmen kar topu oynamak için sokağa ve parklara çıkan çocuklar, oyunlar oynayarak karın tadını çıkardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, kar yağışının yarın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.