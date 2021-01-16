Türkiye beyaz gelinlik giydi: İşte kar yağışıyla birlikte ülkenin farklı illerinden kartpostallık görüntüler

Meteoroloji'nin günlerdir süren uyarılarının ardından Türkiye genelinde kar yağışı başladı. Özellikle İstanbul'un kuzey ilçelerinde etkili olmaya başlayan yağışın, ilerleyen saatlerde kent genelini etkilemesi bekleniyor. Kar yağışının başlamasıyla birlikte vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için evlerinin önünde vakit geçirmeyi tercih etti. Kimi sokak hayvanları besledi kimisi ise kardan adam yaptı. İşte Türkiye'nin farklı illerinden kartpostallık kar manzaraları...

Giriş Tarihi: 16.01.2021 18:47 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021 18:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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