Sakarya'da balığa araba çarptı! Sosyal medyada gündem oldu

Sakarya'da akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı. Balık tutan bir vatandaşın oltayı geri çekmesiyle yoldan geçen bir araç vatandaşın tuttuğu balığa çarptı. Yaralanan balık metrelerce savrulurken balığı tutan kişi araç sürücüsünden özür diledi. Akıllara durgunluk veren anlar sosyal medyada gündem oldu.