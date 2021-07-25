25 Temmuz 2021, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Sakarya'da balığa araba çarptı! Sosyal medyada gündem oldu
Sakarya'da akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı. Balık tutan bir vatandaşın oltayı geri çekmesiyle yoldan geçen bir araç vatandaşın tuttuğu balığa çarptı. Yaralanan balık metrelerce savrulurken balığı tutan kişi araç sürücüsünden özür diledi. Akıllara durgunluk veren anlar sosyal medyada gündem oldu.