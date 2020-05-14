Sahurda çay tüketenler dikkat! Uzman isim A Haber'de uyardı!

Türkiye bir yandan koronavirüsle mücadele ederken bir yandan da Ramazan ayını yaşıyor. Bu hafta Afrika sıcaklarının Türkiye'ye gelmesi nedeniyle de sıcaklıklar rekor seviyelere ulaşacak. Bu kapsamda oruç tutan vatandaşların su ihtiyaçları da artmış olacak. A Haber'e konuk olan Beslenme Uzmanı Dr. Ayça Kaya, Ramazan'da beslenme konusunda özel açıklamalarda bulundu. "Oruç hücreleri onarıyor, ibadeti sağlığa dönüştürmeliyiz" diyen Kaya, su tüketimiyle ilgili olarak da "Özellikle sahura çay ve kahve koymayın. Çünkü günlük su ihtiyacımızı daha da derinleştirir. Sahura mutlaka su koyun ya da bitki çayı koyun." ifadelerini kullandı.