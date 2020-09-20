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Sahte maske nasıl anlaşılır? İşte maskenin güvenilir olduğunu anlamanın en kolay yolu!

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Giriş: 20.09.2020 14:29
Güncelleme:20.09.2020 14:42
Koronavirüsten korunmanın en önemli kuralından olan maskenin bir çok çeşidi var. Peki en iyi maske nasıl olmalı? Kaliteli ve güvenli maske nasıl anlaşılır? İşte bu sorunun en kolay yanını uzmanından aldık. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğurlu maske üretim tesisine girdi ve çalışmaları sizler için yerinde görüntüledi. İşte en güvenilir maskeyi anlayabileceğimiz o kolay yöntem...

Maskenin doğru kullanımı virüse karşı oldukça etkili.

Artan maske talebi nedeniyle merdiven altı üretimlerde bir hayli arttı

Kullandığımız maskelerin bizi vürüsten koruyup korumadığını anlamak ise çok basit.

A Haber muhabiri Haili İbrahim Uğurlu maske üretim tesisine girdi ve bu sorunun yanıtını uzmanında aldı.

İşte en güvenilir maskeyi anlamanın kolay ve basit yolu...

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