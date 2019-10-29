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29.10.2019
Sahte banka reklamına tıkladı, 18 bin lira dolandırıldı
Mersin’de internette gördüğü sahte banka reklamına tıklayan bir kişi, 2 bin 670 dolar ile 5 bin lira dolandırıldı. Polisin titiz çalışması sonucunda ’phishing’ denilen yöntemi kullanarak vatandaşın banka hesabını ele geçiren 5 şahıs, gözaltına alındı.
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