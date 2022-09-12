Sahnede rockçı evde dayakçı! Kaan Boşnak hakkında şoke eden şiddet itirafı

Son dönemlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak hakkında, eşi Başak Ceylan Torun’dan şok suçlama geldi. Torun “Yıllardır susuyordum ama demek ki kadınlar böyle öldürülüyormuş. Artık susmayacağım. Hem aldatılıyor, hem şiddet görüyorum, hukuki mücadelemi başlatıyorum” dedi.

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