22 Ocak 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sağlık Bakanlığı'ndan "Sağlıklı çözüm" sitesi

Sağlık Bakanlığı'ndan "Sağlıklı çözüm" sitesi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.01.2023 09:11
Türkiye sağlık alanında yeni adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı vatandaşın talep ve şikayetlerini iletebilmesi için "Sağlıklı çözüm" web sitesini kurdu. Yapılan bu çalışmayla bugüne kadar binlerce vatandaşın sorunu çözüldü. Vatandaşlar da bu çalışmaya tam not verdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sağlık Bakanlığı’ndan Sağlıklı çözüm sitesi
Sağlık Bakanlığı'ndan "Sağlıklı çözüm" sitesi
İETT asırlık ağaca tosladı
İETT asırlık ağaca tosladı
İsveç’te Erdoğan’a yönelik yeni provokasyon
İsveç'te Erdoğan'a yönelik yeni provokasyon
Elazığ’da otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı
Elazığ’da otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı
Toplumun neşeli yüzü: Romanlar
Toplumun neşeli yüzü: Romanlar
Erdoğan imzaladı, gözyaşlarına boğuldu
Erdoğan imzaladı, gözyaşlarına boğuldu
Hafta içi Marmara ve Ege’de yağış var mı?
Hafta içi Marmara ve Ege'de yağış var mı?
Türkiye’de kuraklık alarmı!
Türkiye’de kuraklık alarmı!
Sanatçı Bregovic’ten Türkiye Yüzyılı yorumu
Sanatçı Bregovic'ten "Türkiye Yüzyılı" yorumu
Baraj suyu Yusufeli’ne yaklaştı
Baraj suyu Yusufeli'ne yaklaştı
Mercek bulutu yeniden gökyüzünde!
Mercek bulutu yeniden gökyüzünde!
İsveç’e PKK ve Kuran-ı Kerim’i yakma tepkisi
İsveç'e PKK ve Kuran-ı Kerim'i yakma tepkisi
Daha Fazla Video Göster