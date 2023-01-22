Sağlık Bakanlığı'ndan "Sağlıklı çözüm" sitesi

Türkiye sağlık alanında yeni adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı vatandaşın talep ve şikayetlerini iletebilmesi için "Sağlıklı çözüm" web sitesini kurdu. Yapılan bu çalışmayla bugüne kadar binlerce vatandaşın sorunu çözüldü. Vatandaşlar da bu çalışmaya tam not verdi.

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