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Sağlık Bakanlığından flaş "aşıda dolandırıcılık" uyarısı

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Giriş: 23.01.2021 20:10
Güncelleme:23.01.2021 20:10
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı'nca, bakanlık tarafından gönderilmiş izlenimi verilen 'aşı sıranız geldi' içerikli sahte SMS ile vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığının tespit edildiği belirtilerek, SMS'de yer alan linke tıklanılmaması uyarısında bulunuldu.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 'aşı sıranız geldi' içerikli sahte SMS'lere ilişkin önemli bir uyarı yapıldı.

Bakanlık tarafından gönderilmiş izlenimi verilen mesajlar ile vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığının tespit edildiği belirtilerek, "Dolandırıcıların gönderdikleri SMS'de yer alan linke tıklayan vatandaşların kişisel bilgileri dolandırıcıların eline geçmektedir. Bakanlık vatandaşlara 'aşı sıranız geldi' içerikli bir SMS göndermemektedir. Kişisel bilgilerinizi ve kimlik bilgilerinizi kimseyle paylaşmayınız, kısa mesajda yer alan linke tıklamayınız" denildi.

E-NABIZ VURGUSU

Aşı sırasını öğrenmek için e-Nabız uygulamasına girerek Covid-19 aşısı yapılacak grupta yer alınıp alınmadığının kontrol edilebileceği vurgulanarak, "Aşı yapılacak grupta olup olmadığınızı SMS ile öğrenmek için 'Aşı' yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının 4 hanesini yazıp 2023'e SMS gönderebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.

Güvenilir güncel bilgi için http://covid19asi.saglik.gov.tr

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