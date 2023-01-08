08 Ocak 2023, Pazar
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Rusya’da Türkçeye ilgi artıyor
Son dönemde Rusya'da Türkçeye karşı olan ilgi diğer yabancı dillere oranla birkaç kat artmış durumda. Türkçe öğrenmek için, başkent Moskova'daki, Yunus Emre Enstitüsü'ne akın eden Ruslar, A Haber mikrofonuna konuştu. "Türkiye'yi ve Türk insanını çok seviyoruz, bu sebeple Türkçe öğreniyoruz" dedi. Detaylar A Haber muhabiri Agşin Kişiyev'in özel haberinde...