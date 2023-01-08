08 Ocak 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Rusya’da Türkçeye ilgi artıyor

Rusya’da Türkçeye ilgi artıyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.01.2023 10:17
Son dönemde Rusya'da Türkçeye karşı olan ilgi diğer yabancı dillere oranla birkaç kat artmış durumda. Türkçe öğrenmek için, başkent Moskova'daki, Yunus Emre Enstitüsü'ne akın eden Ruslar, A Haber mikrofonuna konuştu. "Türkiye'yi ve Türk insanını çok seviyoruz, bu sebeple Türkçe öğreniyoruz" dedi. Detaylar A Haber muhabiri Agşin Kişiyev'in özel haberinde...
Rusya’da Türkçeye ilgi artıyor RUSYA'DA TÜRKÇEYE İLGİ ARTIYOR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rusya’da Türkçeye ilgi artıyor
Rusya’da Türkçeye ilgi artıyor
Kar yağışı etkisini gösterecek mi?
Kar yağışı etkisini gösterecek mi?
Sarıkamış’ta otelin tavanı çöktü!
Sarıkamış’ta otelin tavanı çöktü!
Sinan Sardoğan tutuklandı
Sinan Sardoğan tutuklandı
2 yaşındaki Batu ve babasına acı veda!
2 yaşındaki Batu ve babasına acı veda!
Enerji bağımsızlığımızın ateşi
"Enerji bağımsızlığımızın ateşi"
Erdoğan’dan seçim mesajı: 5 ayımız kaldı
Erdoğan'dan seçim mesajı: 5 ayımız kaldı
Kasiyer kadına “fiyat farkı” dayağı kamerada!
Kasiyer kadına “fiyat farkı” dayağı kamerada!
Anadolu diyarı Erzurum’un Uzundere ilçesinde
Anadolu diyarı Erzurum'un Uzundere ilçesinde
Roma dönemine ait oda mezarlıkları bulundu!
Roma dönemine ait oda mezarlıkları bulundu!
Kırşehir’de zincirleme kaza!
Kırşehir'de zincirleme kaza!
Kaliteli bir çikolata nasıl olmalı?
Kaliteli bir çikolata nasıl olmalı?
Daha Fazla Video Göster