22 Ekim 2021, Cuma
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Rusya'da fabrika yangını: 16 ölü
Rusya'da kimyasal maddeler üreten bir fabrikanın barut atölyesinde patlama oldu, 16 kişi öldü. Detayları Moskova'da bulunan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
Rusya'nın Ryazan bölgesinde bir barut atölyesinde meydana gelen patlamada 16 kişi hayatını kaybetti.
Rus basınında çıkan haberlere göre, Ryazan bölgesinde patlayıcı madde üreten "Razryad" fabrikasının barut atölyesinde sabah saatlerinde patlama meydana geldi.
Sebebi henüz belirlemeyen patlama sırasında atölyede 17 kişinin bulunduğu, patlamanın ardından yangın çıktığı belirtildi.
Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Aleksey Kuznetsov, patlama sonucu 16 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Olayda 1 kişi yaralanırken, soruşturma başlatıldığı kaydedildi