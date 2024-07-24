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Rus bombacı terörist Bodrum'da yakalandı! İşte o anlar!

Rus bombacı terörist Bodrum'da yakalandı! İşte o anlar!

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.07.2024 18:19
Rusya'nın başkenti Moskova'da bombalı saldırı düzenleyen Rus uyruklu Evgenii Serebriakov'un Moskova-Bodrum uçağı ile Türkiye'ye geldiği tespit edildi. Gelişme üzerine ekipler harekete geçti. Bombacı terörist kıskıvrak yakalandı. İşte o anlar.
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