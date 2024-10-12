12 Ekim 2024, Cumartesi
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Rojin’den 15 gündür haber yok! İşte soruşturmada son durum
Van'da 15 gündür kendisinden haber alınamayan Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları sürüyor. Üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rojin, 27 Eylül akşamı yurttan çıkmış bir daha da geri dönmemişti. Soruşturmada gelinen son durumu bölgeden A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktarırken A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır önemli bilgiler paylaştı.