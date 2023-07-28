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Rize'de etkili sağanak! Derelerde su seviyesi yükseldi

A Haber
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Giriş: 28.07.2023 16:13
Rize'de etkili olan sağanak sonrası derelerde suyun debisi arttı. Taşkın riskine karşı iş makineleri ile önlem alındı.
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