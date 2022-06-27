27 Haziran 2022, Pazartesi
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Rize-Artvin Havalimanı’nın ilk yurt dışı uçuşu Mekke’ye! Hacı adayları sevinç gözyaşları döktü
Rize-Artvin Havalimanı’ndan ilk yurt dışı uçuşu Mekke’ye yapıldı. Hacı adayları koronavirüs pandemisi nedeniyle iki senenin ardından kutsal topraklara varacak olmanın mutluluğunu yaşadı. Hacı adayı, hislerini "Hac yolculuğuna çıktık inşallah Allah utandırmaz. Heyecan var. Duygularla anlatılamaz bir şey bu duygu ancak yaşanır. İnşallah Allah diğer arkadaşlarımıza da nasip eder. Memleketimden direk uçtuğum için çok mutluyum. Çok büyük bir imkan bizim için.” ifadeleriyle dile getirdi.