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Ramazan'da talep patladı! Şanlıurfalılar sakatat almak için birbiriyle yarıştı

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29.04.2020
Koronavirüs salgını nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından dışarı çıkan vatandaşlar, sakatat almak için yarıştı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte et fiyatlarında yaşanan artış, sofralarında kırmızı et görmek isteyenleri farklı alternatiflere yönlendirdi. Şanlıurfa'da kilosu 50 lirayı bulan kırmızı etin yerine 35 liradan satışa sunulan sakatat çeşitleri daha çok ilgi gördü.

Korona virüs (Kovid -19) salgını nedeniyle 4 gün dışarı çıkma kısıtlamasının ardından dışarı çıkan vatandaşlar, sakatat almak için yarıştı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte et fiyatlarında yaşanan artış, sofralarında kırmızı et görmek isteyenleri farklı alternatiflere yönlendirdi. Şanlıurfa'da kilosu 50 lirayı bulan kırmızı etin yerini fiyatı 35 liradan satışa sunulan sakatat çeşitleri daha çok ilgi gördü.

Sakatat satıcısı Sadık Saldırıcı, satışlardan memnun olduğunu belirterek, "Esnaf olarak biz bu durumdan memnunuz. Ramazanın tatlı bir telaşı var üzerimizde. Birazda buruk yanımız var. Vatandaş uygun olan çeşitlere bakıyor. Mesela 1 kilo ciğer 35 lira ciğer alamazken 1 kilo yürek 15 lira ise onu alıyor. Fiyatlar ete göre normal yüksek değildir. Fakir fukaranın yiyebileceği durumda diyebiliriz" dedi.

"BİZ TELAŞI SEVEN MİLLETİZ"

Telaş içeresinde alışveriş yapan Mustafa Tatlı da, "Kısıtlama bitti, mecburen alışverişe çıktık. Biz telaşı seven bir milletiz. Milletimiz mesafeyi korusa herkes alacak. Herkese yetecek kadar et var. Genelde kırsal mahallelerden gelen vatandaşlar telaş yapıyor, onlar kalabalık yapıyor. Yoksa vaktimiz çok var. Şimdi alamasak 2 saat sonra alırız. Mesafeyi koruyalım ki bu milleti savuşturalım. Biz bölge olarak da sakatatı seviyoruz. Ciğeri, dalağı, yüreği seviyoruz, o yüzden fazla talep var" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki Haşimiye Meydanında bulunan sakatatçılar çarşısında dalağın kilosu 4 lira, dana böbreği 8 lira, dana yüreği 15, kuzu yüreği 30 ve dana ciğeri 35 liradan satışa sunuluyor.

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