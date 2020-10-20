Son dakika haberi... Dünya doğa yürüyüşüne çıkan ABD'li bir gencin başına gelenleri konuştu. Milyonlarca izlenen videoda bir puma genci öfkeyle kovaladı. Peki o görüntüler nasıl kayda geçti? Olayın kahramanı Kyle Burgess A Haber'e özel açıklamalar yaptı. Burgess, milyonlarca izlenen o görüntüyü nasıl çektiğini ve yaşadıklarını anlattı. Detayları A Haber dış haberler editörü Eda Ulusoy aktardı. İşte o görüntülerin perde arkası...

Son dakika haberi... Dünya doğa yürüyüşüne çıkan ABD'li bir gencin başına gelenleri konuştu. Milyonlarca izlenen videoda bir puma genci öfkeyle kovaladı. Peki o görüntüler nasıl kayda geçti? Olayın kahramanı Kyle Burgess A Haber'e özel açıklamalar yaptı. Burgess, milyonlarca izlenen o görüntüyü nasıl çektiğini ve yaşadıklarını anlattı. Detayları A Haber dış haberler editörü Eda Ulusoy aktardı. İşte o görüntülerin perde arkası...