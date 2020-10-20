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Videolar Yaşam Videoları Puma saldırısına uğrayan genç dünyanın konuştuğu videoyu A Haber'e anlattı! Milyonlarca izleme alan o videoyu nasıl çekti? İşte o görüntülerin perde arkası

Puma saldırısına uğrayan genç dünyanın konuştuğu videoyu A Haber'e anlattı! Milyonlarca izleme alan o videoyu nasıl çekti? İşte o görüntülerin perde arkası

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Giriş: 20.10.2020 12:59
Güncelleme:20.10.2020 13:13
Son dakika haberi... Dünya doğa yürüyüşüne çıkan ABD'li bir gencin başına gelenleri konuştu. Milyonlarca izlenen videoda bir puma genci öfkeyle kovaladı. Peki o görüntüler nasıl kayda geçti? Olayın kahramanı Kyle Burgess A Haber'e özel açıklamalar yaptı. Burgess, milyonlarca izlenen o görüntüyü nasıl çektiğini ve yaşadıklarını anlattı. Detayları A Haber dış haberler editörü Eda Ulusoy aktardı. İşte o görüntülerin perde arkası...

Son dakika haberi... Dünya doğa yürüyüşüne çıkan ABD'li bir gencin başına gelenleri konuştu. Milyonlarca izlenen videoda bir puma genci öfkeyle kovaladı. Peki o görüntüler nasıl kayda geçti? Olayın kahramanı Kyle Burgess A Haber'e özel açıklamalar yaptı. Burgess, milyonlarca izlenen o görüntüyü nasıl çektiğini ve yaşadıklarını anlattı. Detayları A Haber dış haberler editörü Eda Ulusoy aktardı. İşte o görüntülerin perde arkası...

Son dakika: Pumanın saldırısına uğrayan genç dünyanın konuştuğu videoyu A Habere anlattı! Milyonlarza izleme alan o videoyu nasıl çekti? İşte o görüntülerin perde arkası SON DAKİKA: PUMANIN SALDIRISINA UĞRAYAN GENÇ DÜNYANIN KONUŞTUĞU VİDEOYU A HABER'E ANLATTI! MİLYONLARZA İZLEME ALAN O VİDEOYU NASIL ÇEKTİ? İŞTE O GÖRÜNTÜLERİN PERDE ARKASI
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