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Ormanda yürüyüş yaparken puma saldırdı! Ölümcül takip kamerada
ABD'de bir adam ormanda yürüyüş yaptığı sırada puma ile karşılaştı. Adamı kendi bölgesinden uzaklaştırmak isteyen puma defalarca saldırdı. Ölümcül takibi saniye saniye kaydetti...
ABD'de bir adam ormanda yürüyüş yaptığı sırada puma ile karşılaştı. Adamı kendi bölgesinden uzaklaştırmak isteyen puma defalarca saldırdı. Ölümcül takibi saniye saniye kaydetti...