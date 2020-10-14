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Ormanda yürüyüş yaparken puma saldırdı! Ölümcül takip kamerada

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Giriş: 14.10.2020 08:30
Güncelleme:14.10.2020 09:03
ABD'de bir adam ormanda yürüyüş yaptığı sırada puma ile karşılaştı. Adamı kendi bölgesinden uzaklaştırmak isteyen puma defalarca saldırdı. Ölümcül takibi saniye saniye kaydetti...

ABD'de bir adam ormanda yürüyüş yaptığı sırada puma ile karşılaştı. Adamı kendi bölgesinden uzaklaştırmak isteyen puma defalarca saldırdı. Ölümcül takibi saniye saniye kaydetti...

Son dakika: Ormanda yürüyüş yaparken puma saldırdı! Ölümcül takip kamerada SON DAKİKA: ORMANDA YÜRÜYÜŞ YAPARKEN PUMA SALDIRDI! ÖLÜMCÜL TAKİP KAMERADA

Ormanda yürüyüş yaparken puma saldırdı
Ormanda yürüyüş yaparken puma saldırdı
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