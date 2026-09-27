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Sırbistan maçta beraberliği yakaladı!
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Sırbistan maçta beraberliği yakaladı!

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun ikinci hafta programında yer alan mücadelede Sırbistan ile Hollanda karşı karşıya. A Ligi 2. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezondaki iddiasını sürdürmek ve gruptaki ikinci maçından puanla ayrılmak için sahada. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 19.00’da başladı. Sırbistan, Luka Jović'in 46. dakikada attığı golle Hollanda karşısında beraberliği yakaladı.

Hollanda Sırbistan karşısında golü buldu
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Hollanda Sırbistan karşısında golü buldu
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