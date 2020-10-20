HEMEN TELEFONUMU ÇIKARDIM

İlk önce bebek pumalara rastladım ama onların vaşak olduğunu düşündüm. Daha önce de yürüyüş yaparken vaşaklara rastlamıştım. Ben hayvanları çok seviyorum. Onlara doğada rastlamaya bayılıyorum. Bu yüzden hemen telefonumu çıkardım. Bu küçük kedilerin fotoğrafını çekebilirim diye düşündüm. Söylediğim gibi onları vaşak sanıyordum ve normalde vaşaklarla karşılaştığımda hiçbir şey olmaz.