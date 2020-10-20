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Haberler Galeri Son dakika: Pumanın saldırısına uğrayan genç dünyanın konuştuğu videoyu A Haber'e anlattı! Milyonlarca izleme alan o videoyu nasıl çekti? İşte o görüntülerin perde arkası

Son dakika: Pumanın saldırısına uğrayan genç dünyanın konuştuğu videoyu A Haber'e anlattı! Milyonlarca izleme alan o videoyu nasıl çekti? İşte o görüntülerin perde arkası

Son dakika haberi... Dünya doğa yürüyüşüne çıkan ABD'li bir gencin başına gelenleri konuştu. Milyonlarca izlenen videoda bir puma genci öfkeyle kovaladı. Peki o görüntüler nasıl kayda geçti? Olayın kahramanı Kyle Burgess A Haber'e özel açıklamalar yaptı. Burgess, milyonlarca izlenen o görüntüyü nasıl çektiğini ve yaşadıklarını anlattı. Detayları A Haber dış haberler editörü Eda Ulusoy aktardı. İşte o görüntülerin perde arkası...

Giriş Tarihi: 20.10.2020 12:52 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 13:13
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Son dakika: Pumanın saldırısına uğrayan genç dünyanın konuştuğu videoyu A Haber'e anlattı! Milyonlarca izleme alan o videoyu nasıl çekti? İşte o görüntülerin perde arkası

Dünya doğa yürüyüşüne çıkan ABD'li bir gencin başına gelenleri konuştu. Milyonlarca izlenen videoda bir puma genci öfkeyle kovaladı. Peki o görüntüler nasıl kayda geçti? Olayın kahramanı Kyle Burgess A Haber'e özel açıklamalar yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Pumanın saldırısına uğrayan genç dünyanın konuştuğu videoyu A Haber'e anlattı! Milyonlarca izleme alan o videoyu nasıl çekti? İşte o görüntülerin perde arkası

Burgess, milyonlarca izlenen o görüntüyü nasıl çektiğini ve yaşadıklarını anlattı.

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  • 216
Son dakika: Pumanın saldırısına uğrayan genç dünyanın konuştuğu videoyu A Haber'e anlattı! Milyonlarca izleme alan o videoyu nasıl çekti? İşte o görüntülerin perde arkası

Detayları A Haber dış haberler editörü Eda Ulusoy aktardı. İşte o görüntülerin perde arkası...

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  • 216
Son dakika: Pumanın saldırısına uğrayan genç dünyanın konuştuğu videoyu A Haber'e anlattı! Milyonlarca izleme alan o videoyu nasıl çekti? İşte o görüntülerin perde arkası

Pumanın kovaladığı Amerikalı yürüyüşçü Kyle Burgess:

Burada Utah'taki dağlarda koşudaydım. Genellikle vahşi yaşam içerisindeki koşulara çok sık çıkarım ama bu seferki biraz daha farklıydı. Çünkü bir puma yani dağ aslan bana yaklaştı.

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Son dakika: Pumanın saldırısına uğrayan genç dünyanın konuştuğu videoyu A Haber'e anlattı! Milyonlarca izleme alan o videoyu nasıl çekti? İşte o görüntülerin perde arkası

HEMEN TELEFONUMU ÇIKARDIM

İlk önce bebek pumalara rastladım ama onların vaşak olduğunu düşündüm. Daha önce de yürüyüş yaparken vaşaklara rastlamıştım. Ben hayvanları çok seviyorum. Onlara doğada rastlamaya bayılıyorum. Bu yüzden hemen telefonumu çıkardım. Bu küçük kedilerin fotoğrafını çekebilirim diye düşündüm. Söylediğim gibi onları vaşak sanıyordum ve normalde vaşaklarla karşılaştığımda hiçbir şey olmaz.