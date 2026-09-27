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Sırbistan-Hollanda maçında sakatlık!
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Sırbistan-Hollanda maçında sakatlık!

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun ikinci hafta programında yer alan mücadelede Sırbistan ile Hollanda karşı karşıya. A Ligi 2. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezondaki iddiasını sürdürmek ve gruptaki ikinci maçından puanla ayrılmak için sahada. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 19.00’da başladı. 15. dakikada Hollanda'da Cody Gakpo, yaşadığı sakatlıktan ötürü oyuna devam edemedi. Ruben van Bommel, Gakpo yerine oyuna dahil oldu.

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