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İngiltere-İspanya maçı özet görüntüleri
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

İngiltere-İspanya maçı özet görüntüleri

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun ilk hafta programında yer alan mücadelede İngiltere ve İspanya karşı karşıya geldi. A Ligi 3. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak ve gruptaki ilk maçından puanla ayrılmak için sahaya çıktı. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 21.45’te başladı ve A Haber'den canlı yayınlandı. Gol düellosuna sahne olan mücadelede İspanya, deplasmanda İngiltere’yi 3-2 yendi. İşte maçın özet görüntüleri...

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