Afyonkarahisar'ın kadim ilçesi Dazkırı

Anadolu Diyarı programında bu hafta, yolların kesişim noktasında yer alan Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesi ekranlara taşındı. Lavanta hasadından taş fırında pişen Dazkırı pidesine, 1500 kişiye istihdam sağlayan tekstil fabrikalarından yerli motosiklet üretimine, 200 yıllık coğrafi işaret tescilli halı geleneğinden 12 bin kasetlik nostalji koleksiyonuna kadar ilçenin üretim ve kültür hikayesi izleyiciyle buluştu. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Köksal Kılınç, Dazkırı'daki üretim, kültür ve yaşam hikâyelerini görüntüleyerek detayları aktardı.