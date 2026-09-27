AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: Hukuki süreç sonrası farklı adımlar atılacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında yaptığı açıklamalarda fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının titizlikle takip edildiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın 'Hesap sorulacak' ifadesi bizim pusulamızdır. Taviz vermeden hareket edeceğiz." dedi. Çelik ayrıca, Fatma Betül Sayan Kaya'nın MYK ve MKYK üyeliklerinden affını istediğini, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu talebi kabul ettiğini açıkladı.