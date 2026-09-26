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Şehitlik duasıyla nöbeti devralan itfaiye erleri: Ekipler her ihtimale karşı eğitiliyor
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Şehitlik duasıyla nöbeti devralan itfaiye erleri: Ekipler her ihtimale karşı eğitiliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Karatay İtfaiye Grubu ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliği için 7 gün 24 saat göreve hazır bekliyor. İtfaiye erleri, sabah içtimasında “Şehitlik Duası” ederek nöbeti devralırken araç ve ekipmanlarını tek tek kontrol ediyor. Grup Amiri Serkan Balcı’nın koordinasyonundaki ekipler, tatbikat ve ileri sürüş eğitimleriyle yangın, deprem, sel ve trafik kazalarına karşı sürekli hazırlanıyor. A Haber muhabiri Ahmet Çelik detayları aktardı.

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