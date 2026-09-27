-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Kaşif Kozinoğlu soruşturması: Eski cezaevi doktoru Turgay Tamer evinde ölü bulundu
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:

Kaşif Kozinoğlu soruşturması: Eski cezaevi doktoru Turgay Tamer evinde ölü bulundu

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan eski adli tıp doktoru Turgay Tamer, evinde ölü bulundu. Tamer'in ölümüne ilişkin inceleme başlatılırken, kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanması bekleniyor. Detayları A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.

GÖKSİM pilot yetiştirmeye hazır! GÖKBEY pilotları burada eğitilecek
Sonraki Video
GÖKSİM pilot yetiştirmeye hazır! GÖKBEY pilotları burada eğitilecek
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar