Kaşif Kozinoğlu soruşturması: Eski cezaevi doktoru Turgay Tamer evinde ölü bulundu
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan eski adli tıp doktoru Turgay Tamer, evinde ölü bulundu. Tamer'in ölümüne ilişkin inceleme başlatılırken, kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanması bekleniyor. Detayları A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.