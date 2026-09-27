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Muhammed Salah'ın fotoğrafı o taşı ünlü yaptı! Taraftar aynı pozu vermek için sıraya girdi
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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi

Muhammed Salah'ın fotoğrafı o taşı ünlü yaptı! Taraftar aynı pozu vermek için sıraya girdi

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın Kurtdere Yaylası'nda yaslanarak fotoğraf çektirdiği kaya, taraftarların yeni uğrak noktası oldu. Salah'ın fotoğrafının ardından "Salah taşı" olarak anılmaya başlayan noktayı ziyaret eden taraftarlar, yıldız futbolcunun verdiği pozu aynı yerde tekrarlamak için sıraya giriyor. A Haber muhabiri Selman Kutlu ve kameraman Özgür Özdemir, bölgedeki ilginç turizm hareketliliğini görüntüledi.

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