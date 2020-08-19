19 Ağustos 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz paylaştı! İşte korona virüsün en net görüntüsü...

Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz paylaştı! İşte korona virüsün en net görüntüsü...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.08.2020 00:17
Güncelleme:19.08.2020 00:34
Sağlık Bakanlığı COVID-19 Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "SARS-CoV-2 virüsünün yüzeylerindeki spike proteinleri insan hücre reseptörlerine bağlanmak için dans ediyorlar, lütfen onlara bu fırsatı vermeyelim.. Çok kolay ve en etkili üçlümüz: MASKE, MESAFE, TEMİZLİK..." mesajını verdi. İşte 22 milyon insana bulaşan yaklaşık 800 bin insanın ölümüne neden olan korona virüsün en net görüntüsü...
İşte koronanın en net görüntüsü...
İşte koronanın en net görüntüsü...
Kırmızı göz Covid-19'a mı işaret?
Kırmızı göz Covid-19'a mı işaret?
İstanbul'da feci kaza! Kamyon ikiye bölündü
İstanbul'da feci kaza! Kamyon ikiye bölündü
Atış poligonunda sıcak dakikalar!
Atış poligonunda sıcak dakikalar!
20 yıldır bitmeyen çöp çilesi!
20 yıldır bitmeyen çöp çilesi!
Karantina altında olanlar nasıl denetleniyor?
Karantina altında olanlar nasıl denetleniyor?
7 asırdır fıstık veren ağacın sırrı
7 asırdır fıstık veren ağacın sırrı
Başhekime darp! Adam toplayıp demir sopalarla...
Başhekime darp! Adam toplayıp demir sopalarla...
Yalovalılar koronavirüsü unuttu!
Yalovalılar koronavirüsü unuttu!
Refik Hariri suikastında karar çıktı
Refik Hariri suikastında karar çıktı
Rusya Enerji Bakanı koronaya yakalandı
Rusya Enerji Bakanı koronaya yakalandı
Başına kedi düştü! 23 gün...
Başına kedi düştü! 23 gün...
Daha Fazla Video Göster