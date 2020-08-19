Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz paylaştı! İşte korona virüsün en net görüntüsü...

Sağlık Bakanlığı COVID-19 Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "SARS-CoV-2 virüsünün yüzeylerindeki spike proteinleri insan hücre reseptörlerine bağlanmak için dans ediyorlar, lütfen onlara bu fırsatı vermeyelim.. Çok kolay ve en etkili üçlümüz: MASKE, MESAFE, TEMİZLİK..." mesajını verdi. İşte 22 milyon insana bulaşan yaklaşık 800 bin insanın ölümüne neden olan korona virüsün en net görüntüsü...