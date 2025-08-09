Polonezköy’de doğa ve eğlence bir arada! İstanbul’da doğayla iç içe bir yer

09 Ağustos 2025, Cumartesi

Giriş: 09.08.2025 16:37
İstanbul'dan uzaklaşmadan doğayla baş başa kalmak keyifli bir hafta sonu geçirmek isteyenler için ekip arkadaşlarımız Polonezköy'de bir gün geçirdi. Yemyeşil ormanlar, kuş sesleri ve temiz havasıyla ünlü bu cennet köşesi ziyaretçilerine hem huzur hem de eğlenceli aktiviteler sunuyor.
