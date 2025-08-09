09 Ağustos 2025, Cumartesi
Polonezköy’de doğa ve eğlence bir arada! İstanbul’da doğayla iç içe bir yer
İstanbul'dan uzaklaşmadan doğayla baş başa kalmak keyifli bir hafta sonu geçirmek isteyenler için ekip arkadaşlarımız Polonezköy'de bir gün geçirdi. Yemyeşil ormanlar, kuş sesleri ve temiz havasıyla ünlü bu cennet köşesi ziyaretçilerine hem huzur hem de eğlenceli aktiviteler sunuyor.