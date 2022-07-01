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Pınar Gültekin vahşeti! İdam cezası gelecek mi? Başkan Erdoğan yanıtladı

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Giriş: 01.07.2022 12:24
Geçtiğimiz günlerde tüm Türkiye'yi derinden etkileyen Pınar Gültekin cinayeti davasında ceza indirim kararı çıktı. Başkan Erdoğan bu konuda, “İdam konusu ülkemizin yeniden gündemine gelebilir ve bu tartışmaya açılabilir. Tabi Pınar Hanım'ın ölümü rastgele bir ölüm de değil. Tamamen burada bir vahşet söz konusu. Bu vahşet bu millete yakışmaz. Böyle bir şeye katlanmamız da mümkün değil. Bunun için de gerekli müzakereleri, tartışmaları Adalet Bakanım ile de yaptık, bunları konuştuk. Gerekirse bu tekrar gündeme getirilerek tartışma konusu haline gelmeli. Bu tartışmadan ne çıkar bunu görmeliyiz. Ardından da çıkan neticeye göre bir adım atılabilir. Daha önce de söylemiştim, burada Adalet Bakanlığımızın yaptığı çalışmada parlamento böyle bir karar alması halinde ben böyle bir kararı onaylarım.” dedi.
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