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Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme: Dava yeniden görülecek

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Giriş: 17.01.2023 14:07
Muğla'da, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı'nın 'canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı davada haksız tahrik indirimi uygulanarak verilen 23 yıl hapis cezası kararıyla ilgili gelişme yaşandı. Gültekin ailesinin kararı istinafa taşıması üzerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Mahkemesi, davanın 15 Şubat tarihinde yeniden görülmesine karar verdi.
Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme
Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme
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