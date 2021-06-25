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Peş peşe şikayetler gelince... Bin 633 kişiye ceza kesti

DHA
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Giriş: 25.06.2021 09:30
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yoğun şikayet üzerine yapılan incelemede, Karadeniz Sahil Yolu'nda emniyet şeridi ihlali gerekçesiyle çok sayıda sürücüye usulsüz ceza yazdığı tespit edilen gönüllü fahri trafik müfettişi B.T.'nin görevine son verildi. B.T.'nin 50 günde bin 633 araç sürücüsüne 2 milyon 186 bin 587 lira ceza yazdığı belirtildi.
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