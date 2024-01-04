Penguenler geçit töreninde

Burası Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir hayvanat bahçesi. Her yıl düzenlenen geçit törenine bu kez penguenler de katıldı. Sevimli penguenlerin yürüyüşleri ilgi çekti.

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