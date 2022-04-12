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Pendik'te sokak ortasında kucağında çocuk olan kadına şiddet anları kamerada

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Giriş: 12.04.2022 09:53
İstanbul’un Pendik ilçesinde kucağında çocuğu olan kadın bir erkek tarafından tekmeli ve yumruklu saldırıya maruz kaldı. Etraftaki vatandaşlar olaya müdahalede bulunmazken, evinin camından saldırı anlarını kayda alan bir kadın tepki gösterdi.

Olay, geçen akşam sularında İstanbul Pendik'te yaşandı. İddialara göre kimliği belirsiz bir erkek, kucağında çocuk bulunan kadını, pek çok kişinin gözleri önünde tekme ve yumruklarla darbetmeye başladı.

ÖYLECE SEYRETTİLER!

O sırada sokakta bulunanlar olaya müdahalede bulunmazken, yakındaki bir apartmanda oturan kadın evinin penceresinden olaya tepki gösterdi. Yoldaki başka bir kadın yerdeki kadına yardım etti.

YANKILANAN YARDIM ÇIĞLIKLARI

Saldırıyı gerçekleştiren kişi, daha sonra grubun içerisinden birinin müdahalesi ile uzaklaştırılırken, kadının çığlığı sokakta yankılandı. Görüntüleri pencereden çeken kadının, "Kimi dövüyor? Ne yapıyorsun? Kadını dövüyor. Çocuk var kadının kucağında" dediği duyuluyor. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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