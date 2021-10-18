Pendik’te 7 metrekarelik arazi kavgasında kanlı pusu kamerada: 1 ölü, 5 yaralı

Pendik’te 7 metrekarelik arazi yüzünden tartıştıkları akrabalarına evlerinin önünde pusu kuran 3 şüpheli, 5 kişilik aileye pompalı tüfekle ve tabancayla ateş açtı. Silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, ikisi çocuk 5 kişi yaralandı. Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Pendik Göçbeyli mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, İdris B., Savaş B. ve Hasan A. isimli şüpheliler, önceden arazi yüzünden aralarında anlaşmazlık bulunan akrabalarının evinin önüne öğle saatlerinde geldi. Bir süre konuştuktan sonra taraflar arasında aralarında tartışma yaşandı. Akşam saatlerinde yeniden gelen şüpheliler evde olmayan aileyi beklemeye başladı. 3 şüpheli, bir süre sonra evlerine dönen aileye pompalı tüfek ve tabancayla ateş açtı. 5 kişilik ailedeki anne baba ve çocuklar, saldırganların silahlarından ateşlenen kurşunların hedefi odu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve polis ekibi ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar kendi imkanlarıyla ve ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kurşunların hedefi olan Yusuf B. hayatını kaybetti. Yusuf B.'nin eşi Elvida B., yengesi Hanım B., kızları Nazar B.(18), Deniz B.(17) ve Kardelen B.(14) ise yaralandı.