19 Kasım 2022, Cumartesi
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Pençe-Kilit şehidine veda! Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak son yolculuğuna uğurlandı
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak şehit oldu. 28 yaşındaki şehit, memleketi Osmaniye’de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.