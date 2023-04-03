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Para yağmuru! Sokağa saçıldı

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Giriş: 03.04.2023 08:36
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te başarısız bir soygun girişimi para yağmuru ile bitti. Soygun sırasında çantadaki 7 milyon peso sokağa saçıldı.
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Para yağmuru! Sokağa saçıldı
Para yağmuru! Sokağa saçıldı
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